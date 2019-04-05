Под Ташкентом проходит второй суд по делу основателя финансовой пирамиды «Ахмадбая», у которого изъяли $13 млн наличными

CA-NEWS (UZ) - В Куйичирчикском районном суде по уголовным делам Ташкентской области рассматривается открытый суд по второму уголовному делу в отношении основателя финансовой пирамиды Ахмада Турсунбаева, известного в народе как «Ахмадбай», и еще 15 лиц.

Как сообщают местные СМИ, со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Узбекистана, подсудимые Ахмад Турсунбаев и еще 16 человек обвиняются в «создании финансовой пирамиды и обманным путем завладели крупной суммой денег и имуществом людей».

Напомним, что 21 февраля 2018 года Ташкентский областной суд по уголовным делам приговорил Ахмада Турсунбаева к тринадцати годам лишения свободы.

Судья, принявший решение по делу Ахмадбая Турсунбоева, заявил, что ведется отдельное уголовное расследование по факту возвращения имущества и вопрос возмещения обманутым людям денег, имущества будет рассмотрен в рамках этого дела.

На сегодняшний день опрошены около 7000 из более 11,5 тысяч потерпевших, заслушаны показания 20 свидетелей.

Ахмад Турсунбаев стал известен после того, как принадлежащая ему фирма начала давать деньги под проценты и принимать у людей вклады, обещая выплачивать дивиденды в размере 100-200 процентов годовых. Число вкладчиков «Ахмадбая» составляло около 40 тысяч человек.

При обыске в офисе «Ахмадбая» было изъято около 13 миллиардов сумов ($более 1,5 млн) и 12 миллионов долларов наличности. Преступники тратили нажитые деньги, строя дворцы и покупая роскошные авто. Турсунбаев значительную часть средств переправлял за рубеж. По данным оперативников, преступная схема действовала около 5 лет.