Ташкент поддержал желание граждан 9 мая совершить шествие «Бессмертный полк»

CA-NEWS (UZ) - Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев поддержал желание граждан 9 мая совершить шествие от «Братских могил» до Вечного огня на площади Мустакиллик по тротуарам и дорожкам. Об этом сообщается на странице акции «Бессмертный полк в Ташкенте» в Facebook'е.

На встрече с организаторами акции глава узбекской столицы отметил, что ради примерно пяти тысяч участников перекрывать улицы не будут, поэтому идти нужно будет по тротуарам.

Таким образом, народно-патриотическое шествие стартует 9 мая 2019 года в 10:00 от комплекса «Братские могилы».

«Бессмертный полк» – это международная общественная акция, которая проводится с 2012 года в бывших союзных республиках и странах дальнего зарубежья. Жители многих стран мира 9 мая выходят на праздничное шествие с портретами своих родных и близких, участвовавших во Второй мировой войне.

В Центральной Азии акция «Бессмертный полк» официально проводится лишь в Кыргызстане.

К примеру, два года назад таджикские власти запретили проводить акцию «Бессмертный полк». Тогда официальный Душанбе обосновал свой запрет невозможностью обеспечить безопасность во время шествия. Кроме того, таджикские чиновники заявили, такое шествие противоречит нормам ислама.

В Туркменистане акция «Бессмертный полк» никогда не проводилась, а в Казахстане данное мероприятие проходит в качестве «мирного марша активных граждан».