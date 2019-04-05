Талибы штурмуют афганский уезд Бала-Мургаб на границе с Туркменистаном

CA-NEWS (CA) - По меньшей мере 50 афганских военнослужащих были убиты или ранены в ходе продолжающегося боя в северном районе Афганистана, граничащем с Туркменистаном, после того, как вечером 3 апреля его штурмовали около 500 боевиков движения «Талибан», сообщает Bloomberg.

Талибы захватили несколько контрольно-пропускных пунктов в районе Бала-Мургаб, сообщил Абдул Азиз бег, глава совета провинции Западный Бадгис, который подтвердил число погибших. Представитель талибов Забихулла Моджахед в заявлении заявил, что были убиты и ранены десятки афганских солдат.

Боевые действия ведутся и в административном центре уезда, и под угрозой захвата находятся полицейский штаб, а также местная база Афганской национальной армии. Также боевики продолжают нападения на контрольные пункты, ряд которых был в итоге занят повстанцами, передаёт афганский телеканал «Tolonews».

"Талибан" начал новую волну нападений в рамках своего обычного весеннего наступления, несмотря на то, что его руководство продолжает проводить мирные переговоры с США с целью положить конец 18-летнему конфликту, отметил Bloomberg.