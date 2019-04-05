Баттулга преложил представителям ВБ проекты по снижению бедности

CA-NEWS (MNG) - 4 апреля президент Монголии Халтмаагийн Баттулга принял представителей Всемирного банка, в числе странового директора по Китаю, Монголии и Южной Корее Мартина Райзера и постоянного представителя ВБ в Монголии Андрея Михнева, сообщается на официальном сайте президента.

М. Райзер рассказал о миссии Всемирного банка, которая заключается в борьбе бедностью в его странах-членах и об определенных успехах достигнутых Монголией в сокращении бедности и высказал мнение по некоторым проблемам, с которыми сталкивается страна в настоящее время.

Президент в свою очередь отметил, что уровень бедности в Монголии, достигает 30 процентов (29,6 процента населения или 907,5 тысячи человек) и обменялся мнениями с Райзером о необходимости диверсификации экономики для сокращения уровня бедности в стране.

Х. Баттулга предложил проекты и программы по переработке сельскохозяйственного сырья, реализация которых позволит в значительной степени увеличить доходы у более 17 тысяч хозяйств, работающих в этом секторе.

В итоге встречи Райзер выразил признательность за конкретные и практические предложения, выдвинутые Х. Батулгой и поблагодарил за аудиенцию, особо подчеркнув важность проведенной встречи для интеграции стратегических предложений Всемирногобанка с Монголией.