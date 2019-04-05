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  5 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Председатель Мажилиса Казахстана примет участие в заседании Ассамблеи Межпарламентского Союза в Катаре
председатель Мажилиса Казахстана Нигматуллин
председатель Мажилиса Казахстана Нигматуллин

CA-NEWS (KZ) -  Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин примет участие в 140-ой Ассамблее Межпарламентского Союза, которая состоится в столице Катара Дохе 6-9 апреля, сообщает пресс-служба Мажилиса.

Планируется, что Н.Нигматулин выступит на пленарном заседании Ассамблеи, посвященном роли парламентов в процессе улучшения образования в интересах мира, безопасности и верховенства закона.

Итоги Ассамблеи станут парламентским вкладом в Политический форум ООН высокого уровня по устойчивому развитию, проведение которого запланировано в июле т.г.

Программой Спикера Мажилиса предусматривается ряд двусторонних встреч, в том числе, с Председателем Межпарламентского Союза Габриэлой Куэвас Баррон, Главой Консультативного Совета Катара Ахмадом бен Абдалла бен Заид Аль Махмудом. Ожидается, что вопросы межпарламентского сотрудничества Н.Нигматулин обсудит со своими коллегами из Бельгии, Вьетнама, Китая, России, Турции и др. стран.

Межпарламентский союз (МПС) был основан в 1889 году для координации действий парламентов мира. Парламент Казахстана был принят в члены МПС в 1993 году. В настоящее время МПС объединяет 178 стран и 12 региональных межпарламентских организаций.

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