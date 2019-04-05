Казахстан не согласен с обвинениями Кыргызстана о нарушении законодательства ЕАЭС на границе

CA-NEWS (KZ) - Казахстан не нарушает законодательство Евразийского экономического союза, а лишь требует полного соответствия товаров документации. Об этом сообщил и.о. заместителя председателя Комитета государственных доходов Минфина РК Куат Рахимов на пресс-конференции, передает informburo.kz.

"Не согласен, что нарушаем. У нас есть опасения, что кто-то не в полной мере осуществляет свои функции. Мы запретов и ограничений не выставляем, лишь требуем, чтобы грузы соответствовали документам", – сказал Куат Рахимов.

Он пояснил, что есть проблема с уплатой косвенных налогов: "К примеру, если товары перемещаются из Кыргызстана в Казахстан, то налоги надо платить тут. Некоторые товары заявляются транзитом из Кыргызстана в Россию, но по факту эти грузы остаются в Казахстане и растворяются на рынке".

"Проблема взыскания косвенных налогов остаётся очень большой и открытой. Второй момент касается товаротранспортных накладных. В них указывается один товар, а по факту там другой. Занижается количество, стоимость и объём, а это является основой для обложения теми же косвенными налогами", – подчеркнул замглавы КГД.

Он высказал опасения, что изменилась структура импорта товаров из Кыргызстана через занижение его стоимости.

С 27 марта и по 4 апреля границу пересекли 1080 грузовиков. При этом 114 машин сразу развернулись и отказались проходить контрольные мероприятия. Таким образом, они признали, что товары не соответствуют документам.

"Кыргызские товары с полным пакетом документов и по которым нет вопросов перемещаются в пределах 15-20 минут", – заявил Куат Рахимов.

С 27 марта по 4 апреля в Казахстан въехали 265 автомашин с кыргызскими товарами, транзитом проследовали 455 грузовиков. Куат Рахимов считает, что ситуация на казахстанско-кыргызской границе в ближайшее время стабилизируется. В очереди со стороны Кыргызстана находятся порядка 150 машин.

"В пунктах пропуска на государственной границе Республики Казахстан скоплений автотранспорта не наблюдается", – говорится в пресс-релизе Комитета госдоходов Минфина РК.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и премьер Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев обсудили ситуацию с задержкой грузов. Достигнутые договорённости должны быть реализованы в ближайшие дни.

3 апреля Минэкономики Кыргызстана заявило, что дополнительные меры контроля на границе со стороны Казахстана нарушают нормы ЕАЭС и ограничивают свободу передвижения товаров. На тот момент на пункте пропуска "Актилек-автодорожный" скопилось 250 грузовиков.