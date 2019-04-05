В Ташкенте пьяный мужчина угрожал взорвать офис компании Beeline из-за плохой связи

CA-NEWS (UZ) - Сотрудниками правоохранительных органов Ташкентской области был задержан гражданин В.М., который угрожал взорвать компанию Beeline Uzbekistan, сообщили местные СМИ со ссылкой на МВД республики.

"4 апреля 2019 года неизвестный, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, позвонил на номер информационной службы компании Beeline Uzbekistan и заявил о том, что не может никому дозвониться, хотя пополнил свой счет. Далее он стал угрожать взорвать компанию, если не включат его номер в течении 5 минут", - пишет uznews.uz.

В результате проведенных оперативных мероприятий гражданин В.М. был задержан. По данному факту ведется доследственная проверка.