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  5 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте пьяный мужчина угрожал взорвать офис компании Beeline из-за плохой связи

CA-NEWS (UZ) -  Сотрудниками правоохранительных органов Ташкентской области был задержан гражданин В.М., который угрожал взорвать компанию Beeline Uzbekistan, сообщили местные СМИ со ссылкой на МВД республики.

"4 апреля 2019 года неизвестный, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, позвонил на номер информационной службы компании Beeline Uzbekistan и заявил о том, что не может никому дозвониться, хотя пополнил свой счет. Далее он стал угрожать взорвать компанию, если не включат его номер в течении 5 минут", - пишет uznews.uz.

В результате проведенных оперативных мероприятий гражданин В.М. был задержан. По данному факту ведется доследственная проверка.

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