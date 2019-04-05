Президент Туркменистана облетел на вертолете столицу и сельхоз поля

CA-NEWS (TM) - 3 апреля президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов облетел на вертолете строительные объекты в Ашхабаде и сельскохозяйственные поля Ахалского велаята, сообщает Хроника Туркменистана.

Об этом главу государства попросил мэр (хяким) столицы Шамухаммет Дурдылыев.

Вертолет облетел территорию, на которой будет возведен новый город.

Президент заявил, что при строительстве в первую очередь нужно заботиться о благополучии людей и призвал широко использовать элементы национального декора во внешнем и внутреннем оформлении. Также посоветовал Дурдылыеву при строительстве объектов учитывать их функциональное назначение.

Далее вертолет отправился к стройке отеля «Garagum», недалеко от аэропорта, район Кеши и к круговой автодорожной развязке, в которой будет установлен монумент «Велосипед».

Облетая сельскохозяйственные поля, президент Бердымухамедов отметил, что деревья нужно высаживать с учетом местных особенностей.

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Власти Ашхабада готовились к тому, что президент облетит столицу в середине марта. Полицейские разгоняли по ночам автомобили и дежурили во дворах, работникам предприятий запретили приезжать на работу на своих автомобилях и пользоваться общественным транспортом. Однако облет состоялся только 3 апреля, говорится в статье.