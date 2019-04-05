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  5 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент уволил главных налоговиков в семи районах Ташкента

CA-NEWS (UZ) -  Президент Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания, прошедшего 4 апреля и посвящённого исполнению прогнозов поступлений по итогам первого квартала, уволил руководителей налоговых органов в 7 районах Ташкента.

По словам президента, в 7 из 11 районов Ташкента налоговый план не был выполнен. Государственный бюджет недополучил 515 млрд. сумов (более $61 млн).

В связи с этим были уволены руководители налоговых инспекций Учтепинского, Мирабадского, Бектемирского, Юнусабадского, Мирзо-Улугбекского, Шайхантахурского и Сергелийского районов столицы.

Кроме того, в ходе заседания был уволен Шухрат Мухаммадхонов, хоким Шайхантахурского района, и его первый заместитель.

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