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  5 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Экс-акима Атырауской обасти Бергея Рыскалиева, осужденного на 17 лет, сняли на видео за границей

CA-NEWS (KZ) -  В Telegram-канале Нехабар опубликовали видео экс-акима Атырауской области Бергея Рыскалиева.

"Экс-акима Атырауской области Бергея Рыскалиева засняли на видео (предположительно в Англии)", - говорится в сообщении Telegram канала.

Бывшего акима Атырауской области Бергея Рыскалиева приговорили к 17 годам лишения свободы, сообщала пресс-служба Атырауского областного суда в январе этого года.

Бергалиев обвиняется в хищении чужого имущества, мошенничестве, создании и руководстве преступным сообществом, злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток.

Его брата, экс-депутата Мажилиса Парламента Казахстана Аманжана Рыскалиева, приговорили к 16 годам лишения свободы.

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