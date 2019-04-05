Экс-акима Атырауской обасти Бергея Рыскалиева, осужденного на 17 лет, сняли на видео за границей

CA-NEWS (KZ) - В Telegram-канале Нехабар опубликовали видео экс-акима Атырауской области Бергея Рыскалиева.

"Экс-акима Атырауской области Бергея Рыскалиева засняли на видео (предположительно в Англии)", - говорится в сообщении Telegram канала.

Бывшего акима Атырауской области Бергея Рыскалиева приговорили к 17 годам лишения свободы, сообщала пресс-служба Атырауского областного суда в январе этого года.

Бергалиев обвиняется в хищении чужого имущества, мошенничестве, создании и руководстве преступным сообществом, злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток.

Его брата, экс-депутата Мажилиса Парламента Казахстана Аманжана Рыскалиева, приговорили к 16 годам лишения свободы.