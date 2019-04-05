Монголия, не имеющая выхода к морю, присоединилась к Международной ассоциации серфинга

CA-NEWS (MNG) - Монголия, не имеющая выхода к морю, присоединилась к Международной ассоциации серфинга (ISA), в результате чего общее число стран-членов всемирной организации достигло 106 на пяти континентах, сообщает khadlan.mn.

Серфингом теперь можно наслаждаться внутри страны и даже в помещении благодаря волнорезным машинам. Этот вид спорта должен дебютировать в Токио в следующем году.

Он также включен в программу Азиатских пляжных игр 2020 года в Санье, Китай.

По словам президента ISA Фернандо Агерре, рост интереса к серфингу в нетрадиционных для этого вида спорта странах является свидетельством того, что этот олимпийский вид спорта распространяется быстрыми темпами по земному шару.

Монгольская федерация, признанная Национальным олимпийским комитетом страны, теперь может организовывать соревнования по серфингу в помещении с использованием технологии волнового пула и создавать сеть серф-клубов.

Она также будет развивать дисциплины, которые можно практиковать на плоской воде, например StandUp Paddle.

Президент Монголийской федерации серфинга (Монголын Серфингийн Холбоо-МСеХ) Тамир Амарбаясгалан заявил в заявлении ISA, что членство стало «решающим шагом на пути к продвижению и популяризации серфинга в Монголии.

«Это дает нам возможность выставить национальную команду на международные соревнования ISA. MSF создала платформу, которая позволит серферам получать информацию и стать частью мирового сообщества серфинга»,- сказал Амарбаясгалан.