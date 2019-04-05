Власти обвиняют инвестора в развязывании «информационной войны» против хокима Ташкента

CA-NEWS (UZ) - "Привыкшие к «сделкам» и «договоренностям» дельцы от бизнеса, сегодня осваивают новый путь пробивания липовых проектов – информационную войну", - сообщает на своей странице в Фейсбук пресс-служба хокимията города Ташкента.

"Действительно, чего проще, - обвини главу местной администрации в том, что тебе не дают развернуть бизнес – и ты уже герой. Благо, есть СМИ, которым ни фактов, ни доказательств не нужно, только тема погорячей", - пишут представители местных властей.

По утверждению пресс-службы администрации Ташкента, именно такую информационную войну развернул застройщик Мухаммадбабур Ходжаев. "Он распространяет через СМИ свои обвинения в адрес хокима Ташкента, премьер-министра Узбекистана, главы районного хокимията, других лиц. А причина проста – недоброкачественные дома, построенные под его началом, не принимаются ответственной за это комиссией", - отмечается в сообщении.

В ответ на сообщения в прессе об обвинениях в сторону хокима столицы, хокимият, как сообщает, отправил представителей пресс-службы разобраться с делом на месте, послушать людей, уже заселенных в дома застройщика.

Как сообщается, дома, построенные им, "не выдерживают даже проверки на идущие сейчас весенние дожди, которые заливаются под порог и неизвестно где и чем откликнутся".

Днём ранее на сайте «Ц-1» появляется материал об Ходжаеве под заголовком «Ташкентский инвестор после откровений в СМИ готовится к информационной травле». В ней сообщалось, что «Мирзо-Улугбекский хокимият Ташкента готовит информационную кампанию против частного застройщика Мухаммадбабура Ходжаева, чтобы по суду забраковать и снести построенные им дома».

"Тропа информационной войны, на которую вышел Мухаммадбабур Ходжаев, конечно может отвлечь людей от сути его проблемы – недоброкачественной застройки домов. Отвлечь, но не решить. И люди, у которых отваливаются обои и прочие детали новых домов, тоже не замолчат. Так что воевать нужно не с хокимиятом, а с собственными проблемами в качестве и добросовестности работы. Имиджа «борца за справедливость» может, конечно, хватить для отвода глаз, но, увы, ненадолго. Домов им не исправить, а разочарованных людей не успокоить. Они будут продолжать отстаивать свое право на качество домов, в которые вложены их немалые деньги. В том числе, вполне возможно, и через суд. И здесь информационные игры уже не помогут. Это вам не хокима обвинять", - заключила пресс-служба хокимията города Ташкента.