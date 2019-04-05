Глава Роскосмос проинформировал К-Ж.Токаева об успешном запуске грузового корабля с Байконура

CA-NEWS (KZ) - Сегодня, 5 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрия Рогозина. На встрече глава «Роскосмос» проинформировал президента Казахстана об успешном запуске с космодрома «Байконур» на Международную космическую станцию грузового корабля «Прогресс-МС11, сообщает Акорда.

Глава государства подчеркнул важность сотрудничества с Российской Федерацией в космической сфере, в том числе по вопросам функционирования космодрома «Байконур».

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в ходе его визита в Россию состоялись содержательные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, в том числе и по тематике, которую курирует Рогозин.

«Мы вчера установили мировой рекорд. Ранее транспортный корабль или экипаж добирался до МКС по многовитковой схеме в течение двух суток. Вчера корабль совершил два витка вокруг Земли, сближение со станцией и стыковка произошли в течение 3 часов 21 минуты. Из Москвы до Байконура лететь около трех часов, с Байконура до МКС – теперь также примерно 3 часа. Сейчас стоит задача отработать еще более короткую схему», – сказал Дмитрий Рогозин.

Кроме того, стороны обсудили перспективы сотрудничества в космической сфере, а также ход реализации совместного казахстанско-российского космического проекта «Байтерек».