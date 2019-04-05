Южная Корея объявила чрезвычайное положение из-за лесных пожаров (видео)

CA-NEWS (CA) - Южная Корея 5 апреля объявила чрезвычайное положение в связи с мощными лесными пожарами в провинции Канвондо, которые угрожают пяти городам, сообщает Asia Times.

Согласно последним данным, в результате пожаров погиб по меньшей мере один человек и 11 получили ранения. По свидетельствам очевидцев, огонь уничтожил десятки строений и автомобилей.

Пожарам, охватившим район городов Косон и Сокчо, присвоен высший, третий уровень опасности.

На месте борьбу с огненной стихией ведут более 1 тыс. пожарных, прибывших на место из Сеула, провинций Кёнгидо, Чхунчхон-Намдо и Чхунчхон-Пукто. Из опасных районов эвакуированы более 4 тысяч жителей.

Местные СМИ сообщают, что уже выгорело 250 гектаров земли.