РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Южная Корея объявила чрезвычайное положение из-за лесных пожаров (видео)

CA-NEWS (CA) -  Южная Корея 5 апреля объявила чрезвычайное положение в связи с мощными лесными пожарами в провинции Канвондо, которые угрожают пяти городам, сообщает Asia Times.

Согласно последним данным, в результате пожаров погиб по меньшей мере один человек и 11 получили ранения. По свидетельствам очевидцев, огонь уничтожил десятки строений и автомобилей.

Пожарам, охватившим район городов Косон и Сокчо, присвоен высший, третий уровень опасности.

Korea-fire-900x540

На месте борьбу с огненной стихией ведут более 1 тыс. пожарных, прибывших на место из Сеула, провинций Кёнгидо, Чхунчхон-Намдо и Чхунчхон-Пукто. Из опасных районов эвакуированы более 4 тысяч жителей.

Местные СМИ сообщают, что уже выгорело 250 гектаров земли.

optimize
print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Кабмин Монголии объявил 2019 год «Годом продвижения патриотических покупок»
  • АБР рекомендует Таджикистану снизить стоимость Интернета и улучшить доступ граждан к нему
  • В Узбекистане могут начать лишать водительских прав за долги по алиментам
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×