Когда пройдут очередные президентские выборы в Казахстане? - политолог

CA-NEWS (KZ) - Сроки проведения следующих президентских выборов в Казахстане все еще остаются неизвестными. Политолог Талгат Калиев в своем Telegram-канале предположил, когда в Казахстане пройдут президентские выборы.

Политолог отметил, что согласно законодательству выборы должны были бы пройти в декабре 2020 года, по прошествии пяти лет после предыдущих. Однако полномочия президента истекают в апреле следующего года. То есть, в этом случае восемь месяцев страна рискует функционировать без высшего должностного лица.

- С этой позиции можно допускать их проведение в декабре 2019 года. Это логично, поскольку позволяет исключить риски возникновения вышеуказанного вакуума власти. Однако это потребует соответствующего объявления внеочередных президентских выборов. Но, если выборы в любом случае оказываются внеочередными, то в таком случае нет никакой необходимости дожидаться наступления декабря. Логично предположить, что, в случае готовности пойти на такой шаг, как объявление внеочередных выборов, продуктивнее провести их в более ранние сроки, тем самым сократив период неопределенности, - пишет Калиев.

То есть, считая неизбежным объявление внеочередных выборов и соглашаясь с логикой рациональности их проведения в более ранний период, остается лишь угадать сроки.

- Незаслуженно незамеченным осталось поручение президента Касым-Жомарта Токаева о повышении заработных плат бюджетникам не в июле, а уже в июне текущего года. Смещение данного события на один месяц, конечно, влечет за собой определеную нагрузку на бюджет и на финансовые службы, с точки зрения перерасчета показателей, выделения дополнительных средств. В то время как явно не является гарантией ощутимого повышения уровня благосостояния населения. Это решение может быть оправданным лишь с позиции улучшения уровня социального самочувствия в период проведения выборов. То есть, есть все основания полагать, что выборы пройдут в июне этого года, до празднования дня столицы. Учитывая, что по Конституции внеочередные выборы проводятся через два месяца после их объявления, можно прогнозировать, что в этом случае об этом решении будет объявлено в самый ближайший период, - заключил политолог.

Также сегодня Ербол Едилов - автор популярного канала о политике и кадровых перестановках в Казахстане выложил видео, где говорит, что думает, что президентские выборы пройдут в стране 16 июля. Также Едилов является управляющим директором компании GR Consulting Group.