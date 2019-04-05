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  5 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан присоединился к транспортному коридору из Ирана в Китай

CA-NEWS (UZ) -  4 апреля в Алматы состоялась встреча представителей железнодорожных администраций Казахстана, Китая, Ирана, Туркменистана и Узбекистана по вопросам дальнейшего развития грузоперевозок по общему международному транспортному коридору.

На встрече обсуждены вопросы привлечения дополнительных грузов на маршрут ИРИ –КНР, организации регулярных контейнерных сервисов и установления тарифных условий по коридору Китай - Казахстан – Узбекистан- Туркменистан – Иран на 2019 год для груженых контейнеров. С апреля текущего года запускается регулярный фидерный сервис по маршруту Актау - Алят.

По итогам встречи к железнодорожному коридору Китай - Казахстан – Туркменистан - Иран присоединился Узбекистан. Стороны согласовали решение об участии узбекской стороны в контейнерных перевозках по данному маршруту. Стороны также согласовали комплексные тарифные ставки. По итогам встречи подписан соответствующий Протокол, сообщили в пресс-службе "Казахстан темир жолы".

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