Узбекистан присоединился к транспортному коридору из Ирана в Китай

CA-NEWS (UZ) - 4 апреля в Алматы состоялась встреча представителей железнодорожных администраций Казахстана, Китая, Ирана, Туркменистана и Узбекистана по вопросам дальнейшего развития грузоперевозок по общему международному транспортному коридору.

На встрече обсуждены вопросы привлечения дополнительных грузов на маршрут ИРИ –КНР, организации регулярных контейнерных сервисов и установления тарифных условий по коридору Китай - Казахстан – Узбекистан- Туркменистан – Иран на 2019 год для груженых контейнеров. С апреля текущего года запускается регулярный фидерный сервис по маршруту Актау - Алят.

По итогам встречи к железнодорожному коридору Китай - Казахстан – Туркменистан - Иран присоединился Узбекистан. Стороны согласовали решение об участии узбекской стороны в контейнерных перевозках по данному маршруту. Стороны также согласовали комплексные тарифные ставки. По итогам встречи подписан соответствующий Протокол, сообщили в пресс-службе "Казахстан темир жолы".