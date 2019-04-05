Мировые цены на продовольствие остались в марте неизменными, - доклад ФАО

CA-NEWS (CA) - Опубликован новый глобальный прогноз по производству зерновых с учетом скорректированных данных на повышение в Китае, сообщили в представительстве Продовольственнной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) в Бишкеке.

Индекс продовольственных цен ФАО в целом остался неизменным в марте, поскольку скачок цен на молочные продукты был компенсирован снижением цен на зерновые, растительное масло и сахар, говорится в опубликованном 4 апреля докладе ООН.

Индекс, который отслеживает ежемесячную динамику международных цен на корзину основных продовольственных товаров, в среднем составил 167 пунктов, что на два пункта ниже февральского уровня и примерно на 3,6 процента ниже аналогичного показателя в марте 2018 года.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) также опубликовала новые данные по мировому объему производства и запасам зерновых, которые отражают значительные корректировки в сторону повышения, сделанные на основании результатов сельскохозяйственной переписи Китая 2017 года.

Индекс цен на молочные продукты в течение месяца вырос на 6,2 процента, что было обусловлено ростом спроса на импорт сливочного масла, сыра и цельного сухого молока, в преддверии ожидаемого сокращения экспортного предложения в Океании.

Индекс цен на мясо также вырос, хотя и незначительно, на 0,4 процента по сравнению с февралем, что объясняется резким ростом импортного спроса со стороны Китая на свинину, говядину и мясо птицы.

Напротив, индекс цен на растительное масло снизился на 4,4 процента на фоне снижения импортного спроса на пальмовое масло, увеличения объемов выработки соевого масла в Соединенных Штатах Америки и пополнения запасов рапса в Канаде.

Индекс цен на зерновые за месяц упал на 2,2 процента, что обусловлено снижением цен на пшеницу и кукурузу, экспортное предложение по которым остается обильным, а прогноз на урожай в основных странах-экспортерах - благоприятным. Международные цены на рис в марте выросли незначительно.

Индекс цен на сахар снизился на 2,1 процента, поскольку урожай в основных странах-производителях был больше, чем предполагалось ранее. По последним оценкам Индии, объем производства за год увеличился на 8 процентов в период с октября 2018 года по январь 2019 года, и теперь ожидается, что она потеснит Бразилию в качестве крупнейшего производителя сахара в мире.

Ожидается, что мировые запасы риса достигнут рекордно высокого уровня в 181 миллион тонн, что отражает изменение прогноза в Китае, а также ожидания роста урожая в Индии в 2018 году и высокие темпы государственных внутренних закупок в стране.

В результате, ФАО повысила прогноз по использованию зерновых в качестве кормов в Китае в 2018-2019 годах с 182 до 194 миллионов тонн. Переходящие запасы в стране также выросли на 78 млн. тонн и составляют 422 млн. тонн. На кукурузу пришлась львиная доля этих изменений.

Сложный процесс установления последовательного ряда данных означает, что данные по спросу и предложению зерновых в Китае будут и впредь тщательно отслеживаться и, возможно, изменяться и обновляться.