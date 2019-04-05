Товарооборот между Туркменистаном и Узбекистаном вырос на 70%

CA-NEWS (TM) - 4 апреля в Москве прошла встреча глав МИД Туркменистана Рашида Мередова и Узбекистана Абдулазиза Камилова, прибывших в Россию для участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ, на которой стороны отметили рост товарооборота между двумя странами почти на 70% (до $302 млн), передает Хроника Туркменистана.

В марте 2018 года президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов приказал провести выставку туркменских товаров в Узбекистане.

В апреле, во время встречи глав двух государств было подписано соглашение о создании Домов торговли Туркменистана и Республики Узбекистан.

В декабре стало известно, что Узбекистан отправит в Туркменистан партию сельхозтехники более чем на $17 миллионов.

Однако, в марте 2019 года туркменские пограничники запретили жителям Дашогузского велаята перевозить в Узбекистан отечественные товары. При этом узбекская сторона по-прежнему разрешает провозить до 10 килограммов груза. Позднее эту информацию подтвердило одно из туркменских проправительственных изданий.