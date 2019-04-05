200 человек в Северо-Казахстанской области шестые сутки живут без электричества из-за паводка

CA-NEWS (KZ) - 31 марта в Северо-Казахстанской области в селе Береке, где проживают 200 человек, большой поток талых вод подмыл грунт, в результате чего обрушились столбы линии электропередач. Из-за этого в селе шестые сутки нет света. Электроснабжение ещё не восстановлено, сообщил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Рамиль Камалов, передает informБюро.

По словам Камалова, этому есть объективные причины. Уровень воды уменьшается, но сейчас небезопасно проводить работы по восстановлению силовой линии и подавать электричество, когда вся территория покрыта водой. Местные исполнительные органы держат вопрос на контролем.

Перелив через гребень плотины Сергеевского водохранилища за минувшие сутки увеличился на 31 см, с 16 до 47 см. Сегодня наблюдается активное повышение воды в малых реках в районах Айыртауском и имени Мусрепова.

Именно малым рекам сейчас уделяется повышенное внимание. В основном талый поток уже сформирован и по руслам малых рек движется в сторону основной водной артерии – реки Ишим. Первая волна прошла на последнем посту перед Сергеевским водохранилищем Западное-Токсан би, из-за чего образовался перелив на водохранилище.

Паводковую обстановку в регионе Рамиль Камалов назвал стабильной и рассказал о наиболее опасных участках на сегодняшний день. По его словам, на протяжении нескольких дней наблюдались повышенные сбросы с Чаглинского водохранилища по реке Чаглинка. 3 апреля образовались переливы через водопропускные трубы и дороги Бирлик – Заречное. В населённый пункт оперативно стянули инженерную технику и спасательные подразделения, мотопомпы и пожарную технику из Акжарского района.

По его словам, спасателям удалось отвести воду от дворовых участков на 150-200 метров. Волна пика сброса прошла Тайыншу, но сброс продолжается, и далее по руслу реки Чаглинки спасатели взяли на контроль населённые пункты Тендык и Кантемировское.

Эвакуированные из-за угрозы паводка жители сёл Каратал и Кулыколь Уалихановского района вернулись в свои дома, сейчас восстанавливается транспортное сообщение между этими населёнными пунктами.

Сейчас в регионе наблюдается девять переливов через дороги районного и областного значения в Акжарском, Тайыншинском, Айыртауском районах и районе имени Мусрепова.

"В ближайшее время на малых реках ожидается спад воды, и мы перейдём на основной мониторинг реки Ишим. Подтопленных домов в области нет", – сообщил Рамиль Камалов.

В Петропавловск большая вода, по мнению главы ДЧС, придёт через 10-14 дней.