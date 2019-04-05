Запуск второй турбины Рогунской ГЭС отложен - СМИ

CA-NEWS (TJ) - Источник «Азия Плюс» в правительстве Таджикистана 5 апреля сообщил, что второй гидроагрегат Рогунской ГЭС не будет введен в эксплуатацию в апреле 2019 года, как было запланировано.

Информацию о том, что запуск второй турбины Рогунской ГЭС отложен, подтвердили и источники сайта «Ахбор» в минэнерго и компании «Барки Тоджик». Эта новость вышла в тот момент, когда уже более месяца как в большинстве регионов Таджикистана введены ограничения в обеспечении населения и предприятий электричеством и разговорах многие связывают этот лимит с проблемами, возникшими на строительстве Рогунской ГЭС. Официальные власти эти слухи пока не комментируют.

«В текущем месяце этого точно не случится, о конкретном времени запуска агрегата будет сообщено позднее», - сообщил «Азия Плюс» источник в правительстве.

«Азия Плюс» пишет, что ответственные ведомства не комментируют информацию о том, что запуск второй турбины Рогунской ГЭС отложен. Власти не сообщают и то, когда же состоится церемония запуска второго гидроагрегата жизнено важной для Таджикистана ГЭС.

Между тем, источник сайта "Ахбор” из компании "Барки Тоджик” сообщил, что если не произойдут другие серьезные препятствия, второй гидроагрегат Рогуна будет запущен или во второй половине мая или и вовсе в июне.

"Существуют несколько технических и финансовых проблем, которые должны быть решены. Но правительство несмотря на то, что церемонию отложили, все же решительно настроен, чтобы запустить вторую турбину”, - сообщил собеседник "Ахбор”. Но он воздержался комментировать, какие же технические и финансовые проблемы стали причинами переноса даты запуска второй турбины Рогунской ГЭС.

Представитель министерства энергетики Таджикистана в беседе с "Ахбор” также ссылался на "некоторые проблемы”. Он тоже подвердил, что эти "некоторые проблемы” стали причиной переноса даты запуска второго гидроагрегата. Он подтвердил и то, что существующие проблемы вокруг строительства Рогунской ГЭС сыграли роль в ограничениях в обеспечении населения электричеством, впервые с 2017 года введенные в большинстве регионов Таджикистана примерно с конца февраля.

"Конечно, низкий уровень воды в водохранилище Нурекской ГЭС и необходимость проведения профилактическо-ремонтных работ по завершению зимнего сезона тоже сыграли роль, но если бы не проблемы в работе Рогуне, то мы не прибегали бы к этим ограничениям”, – заявил представитель Минэгерго на условиях анонимности.

Первый гидроагрегат Рогунской ГЭС был запущен в ходе торжественной церемонии 16 ноября 2018 года. Тогда многие назвали это историческим событием и важным шагом для достижения энергетической независимости Таджикистана. Тогда же объявили, что вторая турбина Рогуна будет сдана в эксплуатацию в начале апреля 2019 года.