В Таджикистане пройдет фестиваль национальной вышивки «Зиннати чакан»

CA-NEWS (TJ) - Республиканский фестиваль «Зиннати чакан» (Красота чакана) пройдет в Таджикистане в июне текущего года, сообщает пресс-центр министерства культуры РТ.

По данным источника, фестиваль состоится по инициативе Комитета по делам молодежи и спорта при правительстве РТ в честь объявленных ранее Годов развития села, туризма и народных ремесел 2019-2021 годы.

Цель фестиваля – возрождение народных промыслов, распространения национальной вышивки чакан среди молодежи, и поиск лучших вышивальщиков чакана в стране.

Напомним, в ноябре 2018 года Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО внес искусство вышивания чакан в Таджикистане в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Вышивка «чакан» представляет собой вышивание узоров, изображений цветов и символических рисунков яркими нитками на хлопковых или шелковых тканях. Вышивка «чакан» используется для украшения одежды и домашнего текстиля, сообщает Авеста.

Узор представляет собой символические и мифологические изображения, связанные с окружающей средой и космосом, олицетворяя надежды и стремления людей. Изделия несут воплощение красоты и уз, связывающих людей и природу. Молодое поколение обучается вышивке у своих матерей, бабушек и старших сестер, а также в процессе «устод-шогирд» – обучения ремеслу передачей от мастера к подмастерью.