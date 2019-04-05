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  5 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане пройдет фестиваль национальной вышивки «Зиннати чакан»

CA-NEWS (TJ) -  Республиканский фестиваль «Зиннати чакан» (Красота чакана) пройдет в Таджикистане в июне текущего года, сообщает пресс-центр министерства культуры РТ.

По данным источника, фестиваль состоится по инициативе Комитета по делам молодежи и спорта при правительстве РТ в честь объявленных ранее Годов развития села, туризма и народных ремесел 2019-2021 годы.

Цель фестиваля – возрождение народных промыслов, распространения национальной вышивки чакан среди молодежи, и поиск лучших вышивальщиков чакана в стране.

Напомним, в ноябре 2018 года Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО внес искусство вышивания чакан в Таджикистане в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Вышивка «чакан» представляет собой вышивание узоров, изображений цветов и символических рисунков яркими нитками на хлопковых или шелковых тканях. Вышивка «чакан» используется для украшения одежды и домашнего текстиля, сообщает Авеста.

Узор представляет собой символические и мифологические изображения, связанные с окружающей средой и космосом, олицетворяя надежды и стремления людей. Изделия несут воплощение красоты и уз, связывающих людей и природу. Молодое поколение обучается вышивке у своих матерей, бабушек и старших сестер, а также в процессе «устод-шогирд» – обучения ремеслу передачей от мастера к подмастерью.

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