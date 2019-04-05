ООН в Туркменистане обсуждает вопросы гендерного равенства

CA-NEWS (TM) - 4 марта в парламенте (меджлисе) Туркменистана состоялось обсуждение и подписание рабочего плана между ООН и Туркменистаном на 2016-2020 годы. Во встрече приняли участие представители парламента, ЮНФПА (Фонд ООН в области народонаселения), а также МИД Туркменистана, сообщает госинформагентство ТДХ.

Разработанный Рабочий план проекта «Содействие укреплению системы и механизмов для продвижения гендерного равенства», «базируется на уже достигнутых ранее успехах взаимодействия и определяет основные направления деятельности и мероприятия на 2019 год».

Кроме этого плана, сторонами также были подписаны:

– Рабочий план на 2019 год проекта «Оказание содействия в имплементации Национального плана действий Туркменистана в области прав человека на 2016-2020 годы»,

– Совместный рабочий план на 2019 год проекта «Поддержка климатически устойчивой экономической жизнедеятельности сельскохозяйственных сообществ в засушливых регионах Туркменистана»,

– Совместный рабочий план на 2019 год проекта «Содействие укреплению системы и механизмов для продвижения гендерного равенства»,

– «Программа сотрудничества на 2016-2020 гг.» и «Двухлетний Рабочий План на 2019-2020 гг. – Партнерства в интересах прав детей».

Хроники Туркменистана отмечает, что встреча и обсуждения гендерного равноправия проходят на фоне запрета женщинам в Туркменистане водить автомобили.