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  5 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданку Узбекистана задержали в аэропорту Дели за использование поддельных прав

CA-NEWS (UZ) -  В аэропорту Дели, в Индии, работники паспортного контроля задержали женщину из Узбекистана.

Как сообщает Times of Iindia, женщина использовала поддельные права при входе в особо охраняемый объект.

В ведомстве добавили, что женщина была задержана в терминале аэропорта имени Индиры Ганди и должна была вылететь в Хайдарабад вместе с двумя другими мужчинами.

У женщины были поддельные водительские права на имя Кумуш-хан, выданные в Гургаоне (город в индийском штате Харьяна). Нарушительница арестована.
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