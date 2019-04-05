Гражданку Узбекистана задержали в аэропорту Дели за использование поддельных прав

CA-NEWS (UZ) - В аэропорту Дели, в Индии, работники паспортного контроля задержали женщину из Узбекистана.

Как сообщает Times of Iindia, женщина использовала поддельные права при входе в особо охраняемый объект.

В ведомстве добавили, что женщина была задержана в терминале аэропорта имени Индиры Ганди и должна была вылететь в Хайдарабад вместе с двумя другими мужчинами.

У женщины были поддельные водительские права на имя Кумуш-хан, выданные в Гургаоне (город в индийском штате Харьяна). Нарушительница арестована.