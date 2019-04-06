Туркменистан и Россия подписали соглашение по информационной безопасности
- Туркменистан, политика
- 11:00, 06 апреля 2019
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CA-NEWS (TM) - 5 апреля по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ, главы МИД России Сергей Лавров и МИД Туркменистана Рашид Мередов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере международной информационной безопасности, сообщает ТАСС.
Лавров отметил, что это первое такое соглашение между Россией и странами Центральной Азии.
Какие меры по обеспечению информационной безопасности включает в себя соглашение не сообщается.