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  6 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан и Россия подписали соглашение по информационной безопасности

CA-NEWS (TM) -  5 апреля по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ, главы МИД России Сергей Лавров и МИД Туркменистана Рашид Мередов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере международной информационной безопасности, сообщает ТАСС.

Лавров отметил, что это первое такое соглашение между Россией и странами Центральной Азии.

Какие меры по обеспечению информационной безопасности включает в себя соглашение не сообщается.

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