Туркменистан и Россия подписали соглашение по информационной безопасности

CA-NEWS (TM) - 5 апреля по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ, главы МИД России Сергей Лавров и МИД Туркменистана Рашид Мередов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере международной информационной безопасности, сообщает ТАСС.

Лавров отметил, что это первое такое соглашение между Россией и странами Центральной Азии.

Какие меры по обеспечению информационной безопасности включает в себя соглашение не сообщается.