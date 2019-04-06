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  6 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Новым президентом Всемирного банка стал Дэвид Мэлпасс

CA-NEWS (CA) -  5 апреля исполнительные директора Всемирного банка единогласно избрали Дэвида Малпасса президентом Группы Всемирного банка сроком на пять лет. Он начнет свою работу в качестве президента 9 апреля, сообщает сайт организации.

Будучи заместителем министра финансов США, Мэлпасс представлял интересы своей страны в рамках G-7 и G-20. Дэвид Мэлпасс сыграл важную роль в реализации нескольких крупных реформ и инициатив Группы Всемирного банка.

Президент Всемирного банка является председателем советов директоров Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциации развития (МАР).

Кандидатуру Малпасса на пост главы Всемирного банка предложил Дональд Трамп. Мэлпасс работал с Трампом в качестве экономического советника во время президентских выборов 2016 года. С сентября 2017 года он занимал должность замминистра финансов США по международным делам.

Предыдущий президент ВБ Джим Ён Ким покинул свой пост досрочно 1 февраля в связи с переходом на другую работу.

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