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  6 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Бухаре студентка вуза совершила суицид из-за помолвки с нелюбимым

CA-NEWS (UZ) -  Cтудентка Бухарского университета повесилась в своём доме, сообщает Бухара.инфо.

По данным издания, студентка 4-го курса Д.Б была найдена мертвой в собственном доме. В университете заявили, что девушка была из примерной семьи и училась на отлично.

По информация издания, девушка совершила суицид из-за помолвки с нелюбимым под давлением родителей.

В настоящее время идет разбирательство.

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