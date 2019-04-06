В Бухаре студентка вуза совершила суицид из-за помолвки с нелюбимым

CA-NEWS (UZ) - Cтудентка Бухарского университета повесилась в своём доме, сообщает Бухара.инфо.

По данным издания, студентка 4-го курса Д.Б была найдена мертвой в собственном доме. В университете заявили, что девушка была из примерной семьи и училась на отлично.

По информация издания, девушка совершила суицид из-за помолвки с нелюбимым под давлением родителей.

В настоящее время идет разбирательство.