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  6 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Рахмон и Путин проведут встречу в Москве 17 апреля

CA-NEWS (TJ) -  Президент России Владимир Путин проведет встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном 17 апреля. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

В Москве 17 апреля состоится официальный визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона, отметил Ушаков, добавив, что Кремль занимается подготовкой встречи президентов двух стран в этот день.

В феврале МИД Таджикистана сообщил, что в ходе поездки Рахмона в Москву планируется подписать пакет документов, в том числе по сотрудничеству в вопросах миграции.

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