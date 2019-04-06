Рахмон и Путин проведут встречу в Москве 17 апреля

CA-NEWS (TJ) - Президент России Владимир Путин проведет встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном 17 апреля. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

В Москве 17 апреля состоится официальный визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона, отметил Ушаков, добавив, что Кремль занимается подготовкой встречи президентов двух стран в этот день.

В феврале МИД Таджикистана сообщил, что в ходе поездки Рахмона в Москву планируется подписать пакет документов, в том числе по сотрудничеству в вопросах миграции.