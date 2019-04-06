Глава МИД Таджикистана призвал страны СНГ объединить усилия в борьбе с терроризмом

CA-NEWS (TJ) - Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин 5 апреля в Москве принял участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ.

Как сообщает департамент информации МИД РТ, в ходе заседания Сироджиддин Мухриддин выразил позицию Таджикистана по важным вопросам международной повестки.

Глава таджикского внешнеполитического ведомства подчеркнул необходимость объединения усилий в борьбе с современными вызовами и угрозами, в том числе терроризмом и экстремизмом.

Глава таджикской делегации также уделил внимание вопросам сотрудничества между государствами Содружества в таких областях, как торговля, транспорт, коммуникация и культура.

По итогам заседания был принят ряд решений, в том числе по проекту Заявления глав государств членов СНГ по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, Обращению министров иностранных дел государств участников СНГ о необходимости сохранения и надлежащего ухода за воинскими захоронениями и памятниками ВОВ 1941-1945 годов и проекту Соглашения о координации межгосударственных отношений в области фундаментальных исследований государств- участников СНГ, сообщает Авеста.