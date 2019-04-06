Книга Билла Клинтона «Президент пропал» переведена на монгольский

CA-NEWS (MNG) - Дебютный роман экс-президента США Билла Клинтона установил рекорд в первую неделю продаж в июне прошлого года, сообщает khadlan.mn.

В июне 2018 года на территории Соединенных Штатов Америки было продано около 250 тысяч копий книги The President is Missing («Президент исчез»), которую написал тандем 42-го президента США Билла Клинтона и журналиста Джеймса Паттерсона. При этом речь идет не только о физических копиях (реализовано 147 тысяч), но и об электронных вариантах и аудиозаписях.

Билл Клинтон в соавторстве со знаменитым писателем Джеймсом Паттерсоном выпустил политический роман, события которого развиваются во времена его пребывания в Белом доме.

"Я обожаю триллеры, - сказал экс-президент США в интервью ВВС. - Я читаю их в огромном количестве.

Сюжет разворачивается вокруг кибератаки на США, которая угрожает всему миру. Ее должен предотвратить главный герой - вымышленный президент Джонатан Линкольн Данкен. По мере того как развиваются события, и времени остается все меньше, главный герой исчезает.

Как говорит Клинтон, в книге подробно описаны детали жизни в Белом доме. От боулинга в подвале до беговых дорожек в спальне президента - "мы действительно постарались описать это как можно более точно", говорит Клинтон.

Работа президента - возможно, самая тяжелая в мире, признается один из немногих ныне живущих людей на планете, кто знает это не понаслышке.

"Я хочу, чтобы читатели увидели, что это реальные люди, делающие реальную работу. Они принимают решения. И их решения оказывают влияние на ваши жизни", - сказал Клинтон ВВС.