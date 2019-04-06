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  6 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане селевые потоки повредили десятки жилых домов

CA-NEWS (UZ) -  Около 90 жилых домов повреждены в результате селевых потоков в четырех областях в центральной и южной части Узбекистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МЧС республики.

Спасатели ликвидируют последствия затопления.

«В ночь на 5 апреля в результате сильных дождей около 90 жилых домов подтоплено в результате схода селевых потоков в Самаркандской, Навоийской, Джизакской и Кашкадарьинской областях. Жертв нет», - сказал представитель МЧС.

Начало весенних паводков в бассейнах рек Сырдарья и Амударья — главных водных артериях Узбекистана — регулярно грозит затоплением сельхозугодий и населенных пунктов республики. По данным синоптиков, устойчивая тенденция к потеплению (средний рост температуры на 1,5% в год) в ближайшие 10-15 лет приведет к росту дождевых осадков, что повлечет за собой увеличение числа паводков и усиление селевой активности.

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