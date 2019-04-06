Компания Boeing сократит производство авиалайнеров линейки 737

CA-NEWS (CA) - Американская авиастроительная компания Boeing сообщила, что она сократит производство пассажирских авиалайнеров линейки 737 после двух недавних катастроф самолетов модели 737 Max 8 в Индонезии и в Эфиопии, передает NHK.

Генеральный директор компании Деннис Мюленбург выступил 5 апреля с заявлением, в котором говорится, что месячное производство самолетов будет сокращено с 52 до 42 начиная с середины апреля.

По его словам, временное сокращение производства связано с приостановкой поставок, тогда как компания сосредоточит усилия на усовершенствовании программного обеспечения и сертификации для возобновления эксплуатации авиалайнеров.

Мюленбург сказал, что сокращение производства не приведет к увольнениям.

Предварительный доклад властей Эфиопии гласит, что при авиакатастрофе в этой стране в марте автоматическая система вызвала снижение носовой части самолета после попытки пилота поднять ее, как и при катастрофе в Индонезии.

Власти Эфиопии призвали компанию Boeing пересмотреть ее системы авиационного контроля.