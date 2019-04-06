Кризис в Венесуэле: несмотря на запрет, десятки тысяч человек пытаются перейти границу с Колумбией

CA-NEWS (CA) - Государственная граница Венесуэлы с Бразилией и Колумбией официально закрыта с 23 февраля, но поток беженцев, надеющихся попасть на территорию сопредельных государств, не иссякает. Рискуя жизнью, многие пытаются пересечь реку Тачира в районе венесуэльского города Сан-Антонио. Ранее на этой неделе толпа численностью более 46 тыс. человек прорвалась в Колумбию по мосту, говорится на официальном сайте ООН.

Об этом сегодня рассказал на брифинге в Женеве представитель Управления ООН по делам беженцев (УВКБ) Андрей Махесич. Тот, кто не смог попасть на соединяющий две страны мост, преодолевал реку на лодках или вплавь. Среди них - дети, беременные женщины, пожилые люди и инвалиды, которые могут пострадать в давке.

Люди рискуют жизнью – незаконные переправы находятся под контролем вооруженных бандитов. В УВКБ призывают пограничников обеих стран не допустить кровопролития.

В ООН ценят помощь Колумбии и других стран региона, которые принимают миллионы венесуэльцев, предоставляют им документы и обеспечивают защиту. «УВКБ тесно сотрудничает с властями Колумбии, помогая людям, которые находятся в особенно уязвимом положении, включая женщин, детей и подростков, людей с инвалидностью, представителей коренных народов и ЛГБТИ-сообщества», - отметил Махесич.

Сотрудники УВКБ оказывают всем пересекающим границу юридическую помощь, предоставляют им информацию о том, как подать на убежище или по-другому узаконить свое пребывание на территории новой страны.

«В партнерстве с другими организациями мы доставляем беженцам и мигрантам из Венесуэлы питьевую воду, средства гигиены, одеяла и продовольствие. Больным помогаем добраться до медицинских центров и больниц», - добавил представитель УВКБ.

ЮНИСЕФ: дети-беженцы из Венесуэлы нуждаются в защите

В Детском фонде ООН призвали правительства стран региона выполнять свои обязательства в рамках международного права и обеспечивать защиту детям, которые прибывают из Венесуэлы без сопровождения взрослых и без каких-либо документов на руках.

«В ЮНИСЕФ воодушевлены тем, что правительства пытаются найти коллективное решение всех проблем, связанных с самой масштабной миграцией в регионе, - заявила Региональный директор ЮНИСЕФ Мария Кристина Персевал. – Принимаемые меры соответствуют международным стандартам и национальным законодательствам». Вместе с тем, по ее словам, в связи с тем, что потоки мигрантов из Венесуэлы продолжают расти, обеспечить всех нуждающихся необходимой помощью становится все сложнее.

Напомним, что с 2015 года венесуэльцы в массовом порядке бегут из своей страны, которая переживает экономический и политический кризис. За этой время, по данным УВКБ, Венесуэлу покинули 2,7 млн жителей.