Депутаты маслихата Нур-Султана недовольны тем, что горожане мало используют приложение "е-КСК"

CA-NEWS (KZ) - К мобильному электронному сервису "е-КСК" подключились все обслуживающие компании в Нур-Султане. Несмотря на 100%-ый охват, активных пользователей в системе ещё очень мало, говорят разработчики программы. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии по вопросам строительства, экологии, транспорта, торговли и жилищно-коммунального хозяйства в маслихате, сообщает informburo.kz.

"Приложение скачано 14 тысяч раз. Активных пользователей – 6 тысяч. Как правило, приложением пользуется один человек на одну квартиру. В квартире проживают 3-5 человек", – сообщил заместитель председателя правления АО "Астана Innovations" Алмас Амирзанов.

По словам спикера, сейчас компания старается популяризировать новшество среди астанчан, а в районных акиматах заявляют, что "Астана Innovations" уделяет мало внимания рекламе приложения.

В столичном маслихате недоумевают, почему охват приложения оказался таким низким. Депутаты считают, что приложение перспективно и полезно, но затраченные на разработку 22 млн тенге не стоили этого из-за недостаточной востребованности.

Пилотный проект "е-КСК" в Астане запустили в марте 2017 года. Он был создан в рамках более крупного проекта "Смарт Астана – умный город", который направлен на внедрение автоматизированного решения деятельности КСК, а также на улучшение коммуникации между жителями КСК.

В рамках проекта жители Астаны смогут на специальном портале создать "Личный кабинет" и оставлять свои заявки в КСК. Также в "Личном кабинете" будет возможность просмотра уведомлений со стороны КСК.