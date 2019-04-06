Власти 20 штатов подали иск к Трампу из-за строительства стены на границе с Мексикой

CA-NEWS (CA) - Коалиция из 20 штатов подала судебный иск к администрации президента США Дональда Трампа из-за строительства стены на границе с Мексикой, сообщается на сайте генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс. Они хотят остановить попытку Белого дома перенаправить около $1,6 млрд, предназначенных для финансирования правоохранительных органов, на возведение ограждений. Власти штатов также недовольны потенциальным ущербом окружающей среде при реализации проекта, передает "ъ".

Напомним, 15 февраля господин Трамп ввел режим чрезвычайного положения. Мера позволила президенту получить дополнительные средства на возведение стены между США и Мексикой без одобрения Конгресса. После введения режима ЧП 16 американских штатов подали в суд на Дональда Трампа.

15 марта Сенат США принял резолюцию по отмене режима ЧП на границе с Мексикой, однако американский президент наложил вето на документ. Палата представителей не смогла набрать необходимые 290 голосов для отмены вето.