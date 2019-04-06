РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Душанбе затопило дорогу под мостом (фото, видео)

CA-NEWS (TJ) -  В результате прошедших обильных дождей в ряде районов страны селевые потоки нанесли ущерб населению, сообщает Азия Плюс.

Так, на территории Дарвазского и Ванджского районов ГБАО, районов- Ш.Шохин, Муминабад, Темурмалик, Ховалинг, Восе и города Куляб Хатлонской области, Спитаменского и Матчинского районов, городов Худжанд и Пенджикент Согдийской области, а также на территории района Рудаки, городов Турсунзаде и Гиссар селевой паводок нанес частичное повреждение пахотным землям, автомобильным дорогам и приусадебным участкам местных жителей. Каменные массы перекрыла разные участки автотрассы Вандж - Душанбе. На данный момент автодорога открыта.

В Мастчинском и Спитаменском районах и в городе Пенджикенте Согдийской области, сель частично затопила приусадебные участки, и глиняная масса частично нанесла повреждения частным домам.

В городе Турсунзаде обильные осадки стали причиной повышения уровня воды в реке Ширкент, в результате которой селевой паводок нанес урон 1 частному дому, 11 вспомогательным пристройкам и 4 мостам села Дехвак.

На местах работают комиссии по чрезвычайным ситуациям районов, для ликвидации задействована специальная техника. Жертв нет.

В Душанбе после сильного дождя вечером 5 апреля дороги также превратились в сплошной водосток. Пользователи Facebook делились фотографиями в сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Мошин бади ай даруни сел гирифтан ?

Публикация от ГАП НЕСТ ? ВИДЕО (@gap.nest)6 Апр 2019 в 12:34 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Сел дар Душанбе ? Аллох ниго бдора ай ихел офато

Публикация от ГАП НЕСТ ? ВИДЕО (@gap.nest)5 Апр 2019 в 12:00 PDT

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Узбекистан присоединился к транспортному коридору из Ирана в Китай
  • Товарооборот между Туркменистаном и Узбекистаном вырос на 70%
  • В Ташкенте гонки водителей-мажоров привели к смерти пенсионерки
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×