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  6 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На севере Таджикистана селевые потоки разрушили линии электропередач и посевы (видео)

CA-NEWS (TJ) -  Сильнейшие дожди и наводнение разрушили линии электропередач, сады и посевы дехкан в Матчинском районе Согдийской области на севере Таджикистана.

Местные власти сообщают, что больше всех пострадали посевы хлопчатника, которых придется заново сеять, сообщает сайт Ахбор.

Матчинский район является одним из самых крупных хлопководческих районов Таджикистана. В советское время здесь каждый год собирали более 50 тысяч тонн хлопка.

В социальных сетях также публикуются видео затопленной дороги под мостом в Душанбе.

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Сел дар Душанбе ? Аллох ниго бдора ай ихел офато)

Публикация от ГАП НЕСТ ? ВИДЕО (@gap.nest)5 Апр 2019 в 12:00 PDT

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