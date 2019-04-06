В Ташкенте эксперты обсудят усиление охраны нематериального культурного наследия в Центральной Азии

CA-NEWS (UZ) - 8-12 апреля 2019 г. в Ташкенте состоится Третий Субрегиональный тренинг для тренеров Центральной Азии на тему «Усиление осуществления Конвенции об охране нематериального культурного наследия».

Тренинг «Усиление осуществления Конвенции об охране нематериального культурного наследия» проведут международные эксперты. Он является частью Глобальной программы ЮНЕСКО по укреплению потенциала в области охраны нематериального культурного наследия, и подготовит тренеров хорошо знакомых со спецификой каждой страны Центральной Азии, сообщили в представительстве организации в Ташкенте.

Также целью тренинга для тренеров является укрепление взаимодействия и расширения возможностей стран Центральной Азии в осуществлении Конвенцию ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия. Тренинг рассмотрит и обсудит вопросы дальнейшего наращивания потенциала в Центральной Азии.

Участники тренинга – специалисты и эксперты в области нематериального культурного наследия из четырех стран Центральной Азии – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

В Репрезентативный список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества включена Традиционная музыка «Шашмаком» (2008 г.), Айтыс/Айтыш, искусство импровизации (2015 г.), Традиционные знания и навыки изготовления киргизской и казахской юрт (тюркских кочевых народов, 2014 г.), Аския – искусство острословия (2014 г.), Навруз (2016 г.), Традиционная конная игру кок-бору и традиционные казахские игры в Асыки (2017 г.), Чакан, искусство вышивки (2018 г.) и другие.