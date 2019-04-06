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  6 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В горах Таджикистана прошли военные учения Российской военной базы

CA-NEWS (TJ) -  Российские мотострелки уничтожили условные террористические группы на учениях в Таджикистане, сообщили российские СМИ.

В общей сложности в ходе учений было задействовано около 600 российских военнослужащих и более 150 единиц вооружения и военной техники, в том числе РСЗО «Град» и «Ураган», танки Т-72, БМП-2, автомобили высокой проходимости «Урал».

Для безопасного прохождения военной техники по маршрутам от постоянного пункта дислокации до полигона, привлечены подразделения 213 военной автомобильной инспекции, которые на протяжении всего пути обеспечивают безопасность дорожного движения путем сопровождения автомобильной колонны и контроля за соблюдением скоростного режима по дорогам общего пользования.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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