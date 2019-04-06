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  6 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Российская компания договорилась с Узбекистаном об условиях добычи нефти

CA-NEWS (UZ) -  Российская компания "Зарубежнефть" и "Узбекнефтегаз" подписали соглашение об основных условиях реализации проекта по разработке месторождений Хартум, Восточный Хартум, Южный Аламышик на территории Узбекистана, говорится в сообщении "Зарубежнефти".

Кроме того, стороны подписали дорожную карту по обеспечению своевременной и качественной работы на месторождениях с целью увеличения добычи углеводородов, передает ИНтерфакс.

"Подписание данного соглашения стало еще одной важной вехой в успешном сотрудничестве АО "Зарубежнефть" и АО "Узбекнефтегаз" в рамках созданного ранее совместного предприятия ООО "Андижанпетро", - отмечается в сообщении.

Согласно документу, планируется, что летом этого года стороны приступят к непосредственной реализации проекта.

Как сообщалось, "Зарубежнефть" и "Узбекнефтегаз" в марте создали совместное предприятие ООО "Андижанпетро" для разработки трех месторождений в Ферганской долине. Предполагалось, что "Андижанпетро" перейдут лицензии на действующие нефтяные месторождения Южный Аламышик, Хартум и Восточный Хартум. Все три месторождения являются истощенными с выработанностью 90%. Первоначальные геологические запасы этих месторождений составляли примерно 30 млн тонн. Коэффициент извлечения нефти по ним составляет на текущий момент порядка 30%. "Зарубежнефть" планирует за счет применения собственных технологий повысить его примерно до 40%.

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