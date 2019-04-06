В Душанбе начались переговоры по ситуации на таджикско-кыргызской границе

CA-NEWS (TJ) - В городе Душанбе, столице Таджикистана сегодня утром начались переговоры сторон по ситуации на таджикско-кыргызской границе, сообщает Авеста.

Кыргызскую делегацию на переговорах возглавляет заместитель премьер-министра Кыргызстана Жениш Разаков, а таджикскую – заместитель премьер-министра страны Азим Иброхим.

Переговоры проходят за закрытыми дверями, и как ожидается, стороны обсудят основные моменты, связанные с определением линии границ между двумя государствами.

В середине марта текущего года на приграничных территориях Таджикистана и Кыргызстана, в районе сельского джамоата Ворух города Исфара произошел очередной конфликт между жителями приграничных сел РТ и Кыргызстана.

В данном конфликте от огнестрельных ранений погибли двое граждан Таджикистана – жители Воруха, несколько человек получили ранения. Кыргызская сторона также сообщала о ранении нескольких своих граждан.

На месте событий были проведены переговоры делегаций сторон. Делегации возглавили заместитель премьер-министра Таджикистана Азим Иброхим и вице-премьер-министр Кыргызстана Жениш Разаков.

Стороны договорились о продолжении строительства дорог Ак-Сай – Тамдык и строительства новой дороги Исфара-Сомониён-Ворух.

Стороны также договорились открыть дороги Исфара-Ворух на территории Таджикистана и Баткен-Лейлек на кыргызской стороне. Также отмечалось, что будут убраны все посты на дороге между Ак-Саем и Ворухом.

Стороны договорились о привлечении к ответственности зачинщиков конфликта на таджикско-кыргызской границе.

Протяженность таджикско-кыргызской границы составляет 970 километров, из которых определено свыше 470 км.