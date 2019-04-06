В Душанбе начались переговоры по ситуации на таджикско-кыргызской границе

- Таджикистан, политика
- 18:03, 06 апреля 2019
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CA-NEWS (TJ) - В городе Душанбе, столице Таджикистана сегодня утром начались переговоры сторон по ситуации на таджикско-кыргызской границе, сообщает Авеста.
Кыргызскую делегацию на переговорах возглавляет заместитель премьер-министра Кыргызстана Жениш Разаков, а таджикскую – заместитель премьер-министра страны Азим Иброхим.
Переговоры проходят за закрытыми дверями, и как ожидается, стороны обсудят основные моменты, связанные с определением линии границ между двумя государствами.
В середине марта текущего года на приграничных территориях Таджикистана и Кыргызстана, в районе сельского джамоата Ворух города Исфара произошел очередной конфликт между жителями приграничных сел РТ и Кыргызстана.
В данном конфликте от огнестрельных ранений погибли двое граждан Таджикистана – жители Воруха, несколько человек получили ранения. Кыргызская сторона также сообщала о ранении нескольких своих граждан.
На месте событий были проведены переговоры делегаций сторон. Делегации возглавили заместитель премьер-министра Таджикистана Азим Иброхим и вице-премьер-министр Кыргызстана Жениш Разаков.
Стороны договорились о продолжении строительства дорог Ак-Сай – Тамдык и строительства новой дороги Исфара-Сомониён-Ворух.
Стороны также договорились открыть дороги Исфара-Ворух на территории Таджикистана и Баткен-Лейлек на кыргызской стороне. Также отмечалось, что будут убраны все посты на дороге между Ак-Саем и Ворухом.
Стороны договорились о привлечении к ответственности зачинщиков конфликта на таджикско-кыргызской границе.
Протяженность таджикско-кыргызской границы составляет 970 километров, из которых определено свыше 470 км.