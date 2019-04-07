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  7 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане обнаружено железорудное месторождение

CA-NEWS (TM) -  На участке Гызылгая-V месторождения «Чагыл», расположенного в Туркменбашинском этрапе Балканского велаята, обнаружены залежи железорудного сырья. Об этом 5 апреля президенту Туркменистана Гурбнагулы Бердымухамедову доложил вице-премьер Мамметхан Чакыев, сообщает Хроники Туркменистана.

На месторождении обнаружено 70-75 миллионов тонн запасов железорудного сырья, в составе которого содержится 20% железа. В настоящее время подтверждено наличие в нем компонентов, необходимых для производства цемента.

Президент отметил важность создания предприятий по переработке природно-сырьевых ресурсов и расширения ассортимента строительных материалов выпускаемых на основе местного сырья.

Напомним, что в конце ноября 2018 года Гурбангулы Бердымухамедов потребовал от главы госкомпании «Туркменгеология» искать новые месторождения.

18 января Мыратгелди Мередов доложил президенту, что в стране обнаружено новое месторождение пресной воды, а также найден минерал, который позволит производить собственные стройматериалы.

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