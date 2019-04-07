Сотрудники КНБ задержали замначальника департамента полиции Кызылординской области

CA-NEWS (KZ) - КНБ Казахстана пресечена противоправная деятельность первого заместителя начальника Департамента полиции Кызылординской области Г.ТУЛЕБАЕВА и сотрудника УБОП ДП Б.АСКАРОВА, которые вымогали незаконное денежное вознаграждение у индивидуального предпринимателя за прекращение проверки букмекерского клуба, сообщает пресс-служба КНБ.

5 апреля т.г. в ходе проведения совместных с Департаментом собственной безопасности МВД РК мероприятий Г.Тулебаев задержан с поличным при получении денежных средств в размере 300 тыс. тенге. Одновременно с этим в условиях г.Караганды задержан Б.Аскаров.

Г.Тулебаев водворен в ИВС УП г.Кызылорды. Проводится досудебное расследование.