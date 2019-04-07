РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Сотрудники КНБ задержали замначальника департамента полиции Кызылординской области

CA-NEWS (KZ) -  КНБ Казахстана пресечена противоправная деятельность первого заместителя начальника Департамента полиции Кызылординской области Г.ТУЛЕБАЕВА и сотрудника УБОП ДП Б.АСКАРОВА, которые вымогали незаконное денежное вознаграждение у индивидуального предпринимателя за прекращение проверки букмекерского клуба, сообщает пресс-служба КНБ.

5 апреля т.г. в ходе проведения совместных с Департаментом собственной безопасности МВД РК мероприятий Г.Тулебаев задержан с поличным при получении денежных средств в размере 300 тыс. тенге. Одновременно с этим в условиях г.Караганды задержан Б.Аскаров.

Г.Тулебаев водворен в ИВС УП г.Кызылорды. Проводится досудебное расследование.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Рахмон и Путин проведут встречу в Москве 17 апреля
  • Компания Boeing сократит производство авиалайнеров линейки 737
  • Новым президентом Всемирного банка стал Дэвид Мэлпасс
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×