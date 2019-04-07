В Японии проходят местные выборы

CA-NEWS (CA) - 7 апреля жители Японии посещают избирательные участки, чтобы проголосовать на выборах губернаторов, мэров и законодателей местных муниципалий. Для партий страны это представляет возможность укрепить свою базу перед выборами в верхнюю палату парламента предстоящим летом, передает NHK.

Избирательные участки начали открываться в 7 часов утра. Либерально-демократическая партия премьер-министра Японии Синдзо Абэ и партия Комэй, которая является ее партнером по коалиции, надеются на крупные победы, чтобы обеспечить поддержание импульса для их политических программ. Однако оппозиционные партии рассматривают воскресные выборы в качестве возможности отвоевать позиции у правящего блока.

Некоторые вопросы, такие как сохранение услуг в сельских районах в условиях сокращения населения, вызывают интерес во многих регионах страны.

В ходе этих выборов будут избраны губернаторы 11 префектур, мэры 6 крупных городов, а также законодатели 17 муниципальных ассамблейи 41 префектуральной ассамблеи.

Подсчет голосов начнется после закрытия избирательных участков в 8 часов вечера.