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  7 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Сурхандарье Мирзиёев посетил мавзолеи Султана Саодата и Хакима Термизи

CA-NEWS (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 апреля в Сурхандарье посетил мавзолей Султана Саодата, сообщила пресс-служба главы государства.

Это расположенное неподалеку от Термеза культовое сооружение является ансамблем мавзолеев, датируемых X-XVII веками. Здесь нашел последнее пристанище Саййид Хасан аль-Амир - потомок в пятом поколении дочери Пророка Мухаммада Фотимы и его сподвижника Али. Он прославился как «Султан Содот» (Султан сейидов). В дальнейшем здесь были погребены его потомки и другие сейиды.

По мнению ученых, предположительно в 865 году Хасан аль-Амир поселился вместе с близкими в Термезе и дал начало влиятельной династии сейидов. В Средние века термезские сейиды играли важную роль в общественно-политической жизни различных стран, в частности в государстве Амира Темура. Сахибкиран и Темуриды, уделявшие особое внимание почитанию потомков Пророка, построили здесь мавзолеи и молельни. Гробницы, появившиеся здесь в последующие века, были построены в архитектурных традициях своего времени. В связи с этим данный комплекс имеет огромное историческое, духовное и культурное значение.

Президент отметил, что данный комплекс является уникальным духовным достоянием, священным для мусульман местом, поэтому необходимо всесторонне изучить его историю, донести ее до народа и зарубежной общественности. Дал указания по благоустройству территории комплекса на основе археологических изысканий, превращению комплекса в обширное и прекрасное место паломничества подобно мавзолеям Имама Бухари и Имама Термизи.

Кроме этого, Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Хакима Термизи.

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