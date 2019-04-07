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  7 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе состоялся субботник по благоустройству воинских захоронений

CA-NEWS (TJ) -  Добровольческая группа "Память-201" провела субботник на городском кладбище Душанбе в субботу, благоустроив более 100 воинских захоронений. Об этом сообщает информационное агентство Asia Plus.

"В течение пяти часов люди приводили в порядок более 100 могил неизвестных солдат, фронтовиков, тружеников тыла, Героев Советского Союза, известных ученых и государственных деятелей Таджикистана", - сообщает агентство. В благоустройстве захоронений приняли участие члены добровольческой группы "Память-201", воины-интернационалисты, байкеры мотоклуба "Ирбис", сотрудники посольства России в Таджикистане, Россотрудничества и Совета ветеранов республики, военнослужащие 201 военной базы и группы Погранвойск России в Таджикистане, работники городского кладбища, городские активисты и студенты.

В субботнике принял участие посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов.

Таджикский народ отправил на фронт более 300 тыс. человек. Почти половина погибла в боях. За проявленный в этой войне героизм свыше 60 граждан Таджикистана были удостоены звания Героя Советского Союза".

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