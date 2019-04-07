В Париже произошел взрыв и крупный пожар в жилом доме

CA-NEWS (CA) - В многоэтажном доме в 19-м округе Парижа 6 апреля произошел сильный пожар, который спровоцировал мощный взрыв. Об этом сообщает Le Figaro.

Отмечается, что пожар начался поздно вечером. Огонь охватил здание со второго по пятый этажи и зацепил минимум 27 квартир. На место пожара прибыли спасатели, прилегающую улицу перекрыли.

Видеозаписи с места происшествия свидетельствуют, что пожар спровоцировал мощный взрыв.

Тушение пожара ведется успешно, о чем сообщают очевидцы с места происшествия. При этом спасатели признают, что в настоящее время неизвестно, есть ли в горящем доме погибшие.

О причинах инцидента пока не известно, информации о пострадавших также нет. Мэр Парижа Анна Идальго сообщила, что городские власти организовали прием пострадавших граждан в местной гимназии.