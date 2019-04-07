В Париже произошел взрыв и крупный пожар в жилом доме

- Азия и мир, происшествия
- 12:25, 07 апреля 2019
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CA-NEWS (CA) - В многоэтажном доме в 19-м округе Парижа 6 апреля произошел сильный пожар, который спровоцировал мощный взрыв. Об этом сообщает Le Figaro.
Отмечается, что пожар начался поздно вечером. Огонь охватил здание со второго по пятый этажи и зацепил минимум 27 квартир. На место пожара прибыли спасатели, прилегающую улицу перекрыли.
Видеозаписи с места происшествия свидетельствуют, что пожар спровоцировал мощный взрыв.
Тушение пожара ведется успешно, о чем сообщают очевидцы с места происшествия. При этом спасатели признают, что в настоящее время неизвестно, есть ли в горящем доме погибшие.
О причинах инцидента пока не известно, информации о пострадавших также нет. Мэр Парижа Анна Идальго сообщила, что городские власти организовали прием пострадавших граждан в местной гимназии.
Faites attention à vous #incendie dans le 19e pic.twitter.com/CBsphTqEvQ— Mayes (@mayesoworld) 6 апреля 2019 г.