Наводнением смыло десятки домов в Кашкадарьинской области

CA-NEWS (UZ) - Наводнения, произошедшие в субботу, 6 апреля, в Кашкадарьинской области, привели к многочисленным разрушениям.

В Камашинском и Дехканабадском районах вышедшей из русла рекой смыло несколько домов. Десятки домов были серьезно повреждены в селе Лангар-ота Камашинского района.

Сообщается, что люди остались без жилья, и пока живут у родственников. Официальной информации о масштабах разрушений нет.

Из-за проливных дождей в селе Акработ Дехканабадского района земля провалилась и вместе с ней рухнула железная дорога. В целях обеспечения безопасности пассажиров железная дорога была временно закрыта.

По данным компании "Узбекистон темир йуллари", пассажиры десятков отменённых рейсов были доставлены автобусами. Вечером, 6 апреля, компания объявила, что возобновила движение поездов в данном направлении.

Пресс-секретарь Кашкадарьинского областного управления МЧС заявил, что никто не пострадал в результате стихийного бедствия.

В горных районах Узбекистана часто бывают весенние паводки, которые приводят к наводнениям и селям.