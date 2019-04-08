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  8 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Швейцарский адвокат Гульнары Каримовой назвал своих узбекских коллег «безмолвными»
Предыстория: UZ: Адвокат Гульнары Каримовой раскрыл её местонахождение

CA-NEWS (UZ) -  Швейцарский адвокат Грегуар Манжа (Grégoire Mangeat), представляющий интересы дочери ныне покойного первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой, 5 апреля на своей странице в Twitter’е выразил свое мнение относительно работы своих узбекских коллег.

«Декабрь 2016 года. Мне впервые разрешили встретиться с Гульнарой Каримовой. В Ташкенте состоялись двухдневные слушания. Они продлились более 20 часов. Двое узбекских адвокатов, назначенных моей подзащитной, ни слова не сказали за эти два дня. Безмолвные адвокаты. Под давлением. #Несправедливая справедливость», – написал швейцарский адвокат.

Грегуар Манжа, сообщивший 1 апреля в Twitter'е о встрече с Гульнарой Каримовой в Зангиатинской женской колонии № 21 под Ташкентом, 3 апреля обратился к узбекским властям с просьбой дать разъяснения относительно оставшегося ей срока заключения.

«Вот уже несколько месяцев мы просим узбекские власти объяснить, как они считают оставшиеся дни заключения и что взято за точку отсчета срока наказания. Похищение? Ответа до сих пор не получено», – написал швейцарский адвокат Каримовой.

Генеральная прокуратура Узбекистана накануне подтвердила информацию о том, что швейцарскому адвокату было разрешено 1 и 2 апреля встретиться с подзащитной в Зангиатинской колонии. Манжа, говоривший с репортером «Озодлика» после возвращения из Ташкента, сказал, что будет сообщать в Twitter'е все подробности, связанные с делом его подзащитной.

Напомним, что в начале марта Генпрокуратура республики сообщила, что Гульнара Каримова была отправлена в колонию из-под домашнего ареста по решению суда, которое было принято 5 марта 2019 года. Сообщалось, что причиной принятия такого решения стало «злостное нарушение порядка и условий отбывания наказания».

В 2015 году в отношении Каримовой в Швеции, Швейцарии и США завели уголовные дела, обвинив ее в присвоении около миллиарда долларов. Речь прежде всего шла о взятках, которые дочь покойного Ислама Каримова получала от крупных телекоммуникационных компаний для их вхождения на рынок мобильной связи Узбекистана.

В Узбекистане Каримову также обвинили в финансовых злоупотреблениях на сумму около 53 миллионов долларов США. В декабре 2017 года Каримову приговорили к 10 годам лишения свободы. Ее признали виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний. Позже Ташкентский областной суд заменил этот приговор на 5 лет ограничения свободы (домашний арест).

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