Швейцарский адвокат Гульнары Каримовой назвал своих узбекских коллег «безмолвными»

CA-NEWS (UZ) - Швейцарский адвокат Грегуар Манжа (Grégoire Mangeat), представляющий интересы дочери ныне покойного первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой, 5 апреля на своей странице в Twitter’е выразил свое мнение относительно работы своих узбекских коллег.

#Karimova If #Uzbekistan had applied the #HumanRights and #fairtrial standards, a solution would have been reached already, in the interest of all parties. By kidnapping GK in 2014, then judging her in 2015 in her kitchen (!), Uzbekistan did organise its own procedural defeats. pic.twitter.com/WStC1gNzg6 — Grégoire Mangeat (@GregoireMangeat) 6 апреля 2019 г.

«Декабрь 2016 года. Мне впервые разрешили встретиться с Гульнарой Каримовой. В Ташкенте состоялись двухдневные слушания. Они продлились более 20 часов. Двое узбекских адвокатов, назначенных моей подзащитной, ни слова не сказали за эти два дня. Безмолвные адвокаты. Под давлением. #Несправедливая справедливость», – написал швейцарский адвокат.

Грегуар Манжа, сообщивший 1 апреля в Twitter'е о встрече с Гульнарой Каримовой в Зангиатинской женской колонии № 21 под Ташкентом, 3 апреля обратился к узбекским властям с просьбой дать разъяснения относительно оставшегося ей срока заключения.

«Вот уже несколько месяцев мы просим узбекские власти объяснить, как они считают оставшиеся дни заключения и что взято за точку отсчета срока наказания. Похищение? Ответа до сих пор не получено», – написал швейцарский адвокат Каримовой.

Генеральная прокуратура Узбекистана накануне подтвердила информацию о том, что швейцарскому адвокату было разрешено 1 и 2 апреля встретиться с подзащитной в Зангиатинской колонии. Манжа, говоривший с репортером «Озодлика» после возвращения из Ташкента, сказал, что будет сообщать в Twitter'е все подробности, связанные с делом его подзащитной.

Напомним, что в начале марта Генпрокуратура республики сообщила, что Гульнара Каримова была отправлена в колонию из-под домашнего ареста по решению суда, которое было принято 5 марта 2019 года. Сообщалось, что причиной принятия такого решения стало «злостное нарушение порядка и условий отбывания наказания».

В 2015 году в отношении Каримовой в Швеции, Швейцарии и США завели уголовные дела, обвинив ее в присвоении около миллиарда долларов. Речь прежде всего шла о взятках, которые дочь покойного Ислама Каримова получала от крупных телекоммуникационных компаний для их вхождения на рынок мобильной связи Узбекистана.

В Узбекистане Каримову также обвинили в финансовых злоупотреблениях на сумму около 53 миллионов долларов США. В декабре 2017 года Каримову приговорили к 10 годам лишения свободы. Ее признали виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний. Позже Ташкентский областной суд заменил этот приговор на 5 лет ограничения свободы (домашний арест).