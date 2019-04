Швейцарский адвокат Гульнары Каримовой назвал своих узбекских коллег «безмолвными»

CA-NEWS (UZ) - Швейцарский адвокат Грегуар Манжа (Grégoire Mangeat), представляющий интересы дочери ныне покойного первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой, 5 апреля на своей странице в Twitter’е выразил свое мнение относительно работы своих узбекских коллег.

#Karimova If #Uzbekistan had applied the #HumanRights and #fairtrial standards, a solution would have been reached already, in the interest of all parties. By kidnapping GK in 2014, then judging her in 2015 in her kitchen (!), Uzbekistan did organise its own procedural defeats. pic.twitter.com/WStC1gNzg6