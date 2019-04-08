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  8 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе завершились таджикско-кыргызские переговоры по границе

CA-NEWS (TJ) -  Очередное заседание таджикско-кыргызской межправкомиссии по делимитации и демаркации границы завершилось поздно вечером 6 апреля в Душанбе.

Таджикская сторона заявила, что есть определенные подвижки в решении приграничных проблем. Официальные делегации двух стран возглавляли вице-премьер Таджикистана Азим Иброхим и его кыргызский коллега Жениш Разаков.

Встреча проходила за закрытыми дверями, без участия представителей СМИ. Даже после завершения встречи, когда участники вышли из здания Национальной библиотеки, чиновники не особо делились с журналистами итогами переговоров.

Вице-премьер Таджикистана Азим Иброхим сказал в короткой беседе, что на встрече достигнуты определенные подвижки. От дальнейших комментариев он отказался, лишь отметив, что переговоры прошли в атмосфере взаимопонимания и СМИ чуть позже получат информацию об итогах заседания.

Между тем Жениш Разаков, вице-премьер Кыргызстана, отказался от комментариев, сославшись на то, что он – гость на таджикской земле.

Переговоры прошли после очередного конфликта на таджикско-кыргызской границе 13-14 марта. По официальным данным, с обеих сторон есть пострадавшие – более 20 человек получили ранения, два гражданина Таджикистана погибли.

По данным пограничной службы Кыргызстана, конфликт между жителями кыргызстанского Ак-Сай и таджикистанского Мехнатабад начался 13 марта во время работы по строительству объездной дороги Ак-Сай. Около 200 жителей приграничных сел собрались на границе и после словесной перепалки начали забрасывать друг друга камнями, а затем со стороны кыргызов был открыт оружейный огонь.

По итогам переговоров между официальными делегациями Кыргызстана и Таджикистана 18 марта был подписан протокол по урегулированию ситуации на границе. Властями достигнута договоренность о реализации соглашения от 2014 года, согласно которого строительство объездной дороги Аксай – Тамдык продолжится, но она будет использоваться исключительно для перегона скота. А между Ворухом и Ходжа Аъло будет построена автомобильная, асфальтированная дорога в объезд села Ак-Сай.

Сиджоуддин Саломзода, мэр города Исфара, куда территориально относится джамоат Ворух, сказал 7 апреля, что ситуация на границе после недавнего конфликта стабильная, а следственные мероприятия продолжаются.

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