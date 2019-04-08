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  8 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Молельная комната для мусульман открылась в новом терминале международного аэропорта Термез

CA-NEWS (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Сурхандарьинскую область для участия в церемонии открытия Международного фестиваля искусства бахши и заодно осмотрел новый терминал международного аэропорта Термеза.

В новом здании, основной целью строительства которого было развитие туризма, открыли отдельные мусульманские молельные комнаты для мужчин и женщин.

Как сообщила пресс-служба президента, новый терминал может обслуживать 400 пассажиров в час. Здесь внедрены процессы ускоренного прохождения таможенного контроля, пунктов досмотра и получения багажа.

Сообщается, что в залах ожидания есть комнаты матери и ребенка, места для совершения молитвы и медпункт.

Фотографию молельной комнаты, не опубликованную на сайте президента Узбекистана, обнародовал сайт Xabar.uz.

Как пишет издание, в новом терминале международного аэропорта Термеза открыли оснащенные всеми необходимыми удобствами мусульманские молельные комнаты для мужчин и женщин.

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